Южмаш отрицает свое участие в ядерной программе КНДР
Украинское государственное предприятие Южный машиностроительный завод отрицает свою причастность к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Об этом говорится в опубликованном на сайте предприятия заявлении.
Южмаш сообщает, что ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости не выпускались и не выпускаются.
"Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - говорится в заявлении
Завод также отрицает, что является основным производителем ракет для РФ и заявляет, что "вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели".
Ранее сегодня американское издание The New York Times со ссылкой на предположения эксперта по ракетным технологиями Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". Сделка якобы могла состояться на черном рынке.
Эту информацию также опровергнул глава СНБО Александр Турчинов.
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