Космическое агентство отрицает участие в ядерной программе КНДР

В агентстве заявляют, что по состоянию на сегодняшний день Украина не реализовывает ни одного космического проекта с государствами-не членами РКРТ

Государственное космическое агентство Украины опровергает информацию о том, что якобы причастно к передаче Северной Корее товаров или технологий, которые способствовали бы развитию ядерных программ КНДР. Об этом говорится в опубликованном на сайте агентства сообщении.

Подчеркивается, что со дня своей независимости Украина четко определила приверженность к миру и разоружению, отказавшись от ядреного оружия, стратегических ракетных вооружений и стратегической военной авиации. Также отмечается, что Украина соблюдает свои международные обязательства по мирному использованию и изучению космического пространства.

"По состоянию на сегодняшний день Украина не реализовывает ни одного космического проекта с государствами-не членами РКРТ (режим контроля за ракетными технология - ред.), который предусматривает передачу товаров категории І", - заявляют в агентстве.

В связи с этим Космическое агентство называет обвинения в передаче субъектами космической деятельности Украины товаров или технологий в КНДР безосновательными.



Ранее сегодня информацию о том, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией" опроверг также завод Южмаш и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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