Почему нет результатов по декларации Порошенко: объяснение НАПК

Задержка с итогами проверки - из-за отсутствия ответов на запросы Нацагентства от международных организаций, пояснила глава ведомства Наталья Корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило запросы в международные организации по декларации президента Петра Порошенко и ряда других чиновников, однако ответа пока нет. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Отвечая на вопрос, когда состоится заседание НАПК по проверке декларации Порошенко, Корчак отметила, что в повестке дня очередного заседания НАПК на четверг этого вопроса нет, "но результаты готовятся, на подходе все эти вопросы".

Она подчеркнула, что НАПК не пытается скрыть от общественности результаты проверок.

"Когда мы говорим о декларации тех должностных лиц, где мы должны сделать запросы в международные организации, мы эти запросы делаем и мы должны получить ответ... Это не всегда эффективный инструмент в части того, что мы ограничены в сроках проведения проверки. В соответствии с порядком проведения проверки, мы должны вынести на голосование результаты проведения проверки без ответа от международных организаций, которые иногда затягиваются во времени. С того времени как мы начали проводить проверку тех лиц, которыми вы интересуетесь, это не только декларация именно данного высокого должностного лица (президента, - ред.), мы сделали запросы и в отношении других декларантов в международные организации", - сказала Корчак.

По ее словам, пока ответов не получили.

"Поэтому мы будем готовить те результаты проверки, которые у нас есть по результатам имеющейся информации", - уточнила она.

Корчак добавила, что НАПК имеет право вернуться к проверке фактов в случае получения ответа от международной организации.

"Отсутствие ответа от международных организаций, на которые мы не можем влиять, не является основанием утверждать, что чьи-то доходы легализировались", - отметила глава НАПК.

Корчак добавила, что проверку декларации президента проводит уполномоченное лицо по поручению НАПК, и члены НАПК не имеют право вмешиваться в его деятельность.

"И только после того как уполномоченное лицо передаст проект соответствующего решения на рассмотрение членов Нацагентства, мы уже можем что-то комментировать... Результаты проведения проверки будут в ближайшее время, но все зависит от того, когда уполномоченное лицо предоставит проект решения", - сказала она, уточнив, что пока проекта решения нет.

За 2016 год Порошенко получил доход в размере 12 млн 295 тыс 570 грн.

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