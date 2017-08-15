РФ могла извлечь двигатели из своих ракет для КНДР - Госкосмос

В Российской Федерации находится от 7 до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинским двигатели РД-250

Россия могла извлечь украинские двигатели РД-250 из ракет "Циклон-2" и "Циклон-3", которые есть у РФ, и поставить в КНДР в рамках партнерских отношений. Об этом заявил и.о. главы Государственного космического агентства Юрий Радченко на брифинге, сообщает Укринформ.

По его данным, в Российской Федерации находится от 7 до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинским двигатели РД-250.

"По оперативной информации, Россия имеет сегодня ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть", - сказал он.

По словам Радченко, указанные двигатели ранее были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.

Руководитель агентства не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

"Из числа готовых изделий они (россияне, - ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", - сказал он.

14 августа 2017 года американское издание The New York Times со ссылкой на предположения Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе Южмаш иГосударственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.

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