Запад-2017: Генштаб предусмотрел меры от вторжения РФ с севера

Всё, что происходит в военном плане на границе с Украиной, в Минобороны рассматривают как недружественный шаг и угрозу стране

Генеральный штаб предусмотрел ряд мер на случай российского вторжения в Украину с севера в ходе крупнейших российско-белорусских военных учений Запад-2017, которые вскоре начнутся на территории Беларуси. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Мы отслеживаем ситуацию, знаем обо всех передвижениях российских войск вдоль нашей границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть. И мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые несут с собой эти учения. Генштаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватны этим угрозам", - заверил он.

Уточняя, о какой конкретно угрозе идет речь, министр сказал: "Угрозе вторжения".

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Полторак добавил, что вероятность прямой агрессии не исключается, независимо от проведения этих учений.

"А эти учения просто потенциально имеют угрозы, потому что большое количество личного состава передвигается к границе с Украиной в рамках учений на территорию Беларуси. Всё, что происходит на границе с Украиной, мы рассматриваем как недружественный шаг и как угрозу Украине", - отметил он.

Комментируя информацию о том, что Россия собирается развернуть системы ПВО на белорусско-украинской границе, Полторак сказал: "Мы отслеживаем все действия Российской Федерации, в том числе и решение о размещении средств ПВО на границе с Украиной и Беларусью. Исходя из этого, мы принимаем адекватные решения. Кстати, там средства ПВО были и до того, они размещались на границе с Украиной и Беларусью".

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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