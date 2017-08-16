ГПУ не расследует "вмешательство НАБУ" в американские выборы

В производстве по разглашению материалов дела о черной кассе ПР не расследуется "вмешательства в выборы президента США", отметили в Генпрокуратуре

Генпрокуратура расследует разглашение сотрудниками Национального антикоррупционного бюро материалов дела по "амбарной книге" Партии регионов, но речь не идет о вмешательстве в выборы президента США . Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по ч. 2 ст. 387 УК по факту возможного разглашения должностными лицами правоохранительных органов данных досудебного расследования. В данном уголовном производстве не расследуются так называемые факты "вмешательства в выборы президента США", - отметили в пресс-службе.

Уголовное производство начато по результатам рассмотрения обращения народного депутата Андрея Деркача.

16 августа 2017 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура неоднократно заявили, что никакого расследования в отношении экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта не вели.

Ч. 2 ст. 387 УК - разглашение данных досудебного следствия или дознания, совершенное судьей, прокурором, следователем, работником органа дознания, оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственно участие в досудебном следствии или дознании, если разглашенные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство.

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