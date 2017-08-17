По делу о деньгах Януковича открыто еще одно производство

Приговор о конфискации средств экс-президента до сих пор не обнародован. Производство открыто по инициативе омбудсмана

Уполномоченный ВРУ по правам человека Валерия Лутковская стала инициатором открытия еще одного судебного производства в связи с затягиванием публикации подробностей решения суда о конфискации 1,5 млрд долларов активов, похищенных во время правления беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Transparency International на своей странице в Facebook.

"Помните, больше месяца назад мы обратились к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека госпоже Валерии Лутковской, чтобы виновные в нарушении права на доступ к общественно важной информации не остались безнаказанными? Мы получили ответ. Из-за затягивания публикации судебного решения Краматорского городского суда по поводу денег Януковича, по решению омбудсмана, открыли производство", - сказано в сообщении.



Transparency уточняет, что приговора до сих пор нет в судебном реестре без веских причин.



Ранее сообщалось, что есть вопросы относительно легитимности процесса конфискации средств. Таким образом приговор может быть обжалован теми, чьи активы были изъяты, если надлежащая процедура не была соблюдена. А также публикации судебного решения требует украинское законодательство.



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