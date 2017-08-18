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Глава Пентагона на следующей неделе посетит Киев

18.08.2017 19:35
В Киеве Джеймс Мэттис встретится с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком
Глава Пентагона на следующей неделе посетит Киев

На следующей неделе, 24 августа, министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину, чтобы убедить украинское правительство в том, что США не принимают аннексию Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

В Киеве Мэттис встретится с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком

"Во время этих переговоров секретарь убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - сказано в сообщении.

Советник президента Украины Юрий Бирюков подтвердил информацию о визите Мэттиса на своей странице в Facebook.

"Да, 23 и 24 августа в Украину прибудет министр обороны США. С официальным визитом и по случаю празднования Дня Независимости Украины", - написал он.

"А еще, ну раз уж на то пошло, на празднике будут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии. А еще будет заместитель обороны Великобритании", - добавил Бирюков. 

31 июля СМИ сообщили, что Пентагон и Государственный департамент США разработали планы поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого оружия. Сейчас ведомства добиваются одобрения поставок Белым домом.

4 августа Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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