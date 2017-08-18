Глава Пентагона на следующей неделе посетит Киев - СМИ
На следующей неделе министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину, чтобы убедить украинское правительство в том, что США не принимают аннексию Крыма Россией. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает АР.
"Визит состоится, поскольку администрация Трампа рассматривает план по предоставлению Украине летального оружия, план, одобренный Пентагоном и Государственным департаментом", - сказано в сообщении.
В заявлении Пентагона говорится, что Мэттис убедит Украину в том, что США "твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
Reuters сообщает, что в Киеве Мэттис встретится с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.
31 июля СМИ сообщили, что Пентагон и Государственный департамент США разработали планы поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого оружия. Сейчас ведомства добиваются одобрения поставок Белым домом.
4 августа Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin.
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