Глава Пентагона на следующей неделе посетит Киев - СМИ

Визит состоится, поскольку администрация Дональда Трампа рассматривает план по предоставлению Украине летального оружия, пишет АР

На следующей неделе министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину, чтобы убедить украинское правительство в том, что США не принимают аннексию Крыма Россией. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает АР.

"Визит состоится, поскольку администрация Трампа рассматривает план по предоставлению Украине летального оружия, план, одобренный Пентагоном и Государственным департаментом", - сказано в сообщении.

В заявлении Пентагона говорится, что Мэттис убедит Украину в том, что США "твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Reuters сообщает, что в Киеве Мэттис встретится с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

31 июля СМИ сообщили, что Пентагон и Государственный департамент США разработали планы поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого оружия. Сейчас ведомства добиваются одобрения поставок Белым домом.



4 августа Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin.

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