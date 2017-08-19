Горбулин: Сурков отпустил главарей боевиков в свободное плавание

"Отчаянная попытка" главаря ДНР Александра Захарченко вновь заговорить о "Малороссии" вызвала жесткую реакцию даже в Москве, отметил эксперт

Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин предположил, что помощник президента РФ Владислав Сурков отпустил главарей боевиков в свободное плавание. Об этом он написал в своей статье для издания Зеркало недели.

"Хаотичные движения, которые наблюдаются среди лидеров боевиков ДНР и ЛНР, позволяют предположить, что главные организаторы и идеологи построения этих образований (в лице Суркова, - ред.) бросили этих граждан на волю разведывательно-контрразведывательного сообщества РФ", - отметил Горбулин.

По его словам, отчаянная попытка главаря ДНР Александра Захарченко вновь "поговорить о Малороссии" была настолько бессодержательной, что вызвала жесткую реакцию даже в Москве.

"Что, впрочем, не означает, что и эта самодеятельность в перспективе не будет использована Кремлем против Украины - хотя сейчас тему "законсервировали", однако в случае необходимости ее всегда снова могут пустить в ход", - подчеркнул Горбулин.

Он считает, что за этими абстрактными разговорами о "перезапуске проекта украинского государства" угадывается реинкарнация одной из старых стратегий Кремля.

Речь идет, по мнению Горбулина, о навязывании и украинскому, и международному обществу идеи о "борьбе двух государств", претендующих на одну и ту же территорию.

"С разными картинами будущего. Захарченко нужен не для того, чтобы думать, а для озвучивания того, что ему скажут", - сказал Горбулин.

"А политический куратор российской агрессии против Украины Сурков вполне в состоянии думать на несколько шагов наперед. Даже если предположить, что он пока отпустил лидеров ДНР/ЛНР в свободное плавание", - отметил Горбулин.

22 июля в СБУ заявили, что президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации в Украине.

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