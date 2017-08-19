Кремлевские лоббисты в Германии: Крым надо признать частью России

Один из лидеров ультраправой партии Альтернатива для Германии Александр Гауланд в который уже раз повторил, что "Крым никогда не вернется в Украину"

Крымский полуостров нужно признать частью России, так как он никогда не вернется в состав Украины. Такую мысль выразил в интервью изданию медиагруппы Funke заместитель председателя ультраправой партии Альтернатива для Германии Александр Гауланд, пишет издание Die Welt.

"Крым никогда не вернется в Украину. Санкции не имеют значения", - озвучил он один из основных тезисов пропаганды Кремля.

Как отмечает издание, Гауланд является кандидатом в канцлеры ФРГ от АдГ.

"Россия - европейское государство, мы должны интегрировать ее в европейский порядок. Ее противостояние с НАТО следует остановить", - сказал он.

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5 августа 2017 года лидер Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер заявил, что конфликт вокруг Крыма следует "отмежевать" от остальных тем, чтобы "достичь прогресса на других направлениях". Он также заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Владимиру Путину изменить свою политику "без потери лица".

Вслед за либералами в ФРГ о "заморозке" Крыма заговорили и левые.

Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.

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