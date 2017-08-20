Cытник: Число подозреваемых по проекту Стена может возрасти

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины анонсировал новые подозрения по делу о хищении госсредств при реализации проекта Стена

Количество фигурантов по хищению проекта Стена, укреплений на границе с Россией, может увеличиться. Об этом заявил в интервью Радио Свобода глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.



"Это дело начиналась достаточно давно. И фактически детективами, прокурорами исследовались участки так называемой этой Стены. Хотя оно стену мало напоминает, то, что там построили. И расследование проводилось путем сопоставления того, что фактически выполнено, и у того, что написано в актах выполнения работ. Очень большая часть работ не подтвердилась", - сказал Сытник.

По его словам, согласно тех лиц, по которым уже были собраны доказательства, было проведено задержание и объявлено подозрение. "Но я думаю, что это не последние подозрения по этому делу. Поскольку мы еще не все участки этой стены изучили", - отметил Сытник.

11 августа Соломенский районный суд Киева арестовал еще четырех фигурантов уголовного производства о хищении средств из бюджета при реализации проекта Стена - укреплений на границе с Россией.

Читайте также: ГПУ расследует хищение 100 млн грн на проекте Стена

3 сентября 2014 года на то время премьер Арсений Яценюк заявил о начале утвержденного правительством проекта Стена. На его реализацию было предусмотрено 4 млрд грн. Планировалось обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов на границе с Россией.

8 августа 2017 года были задержали шесть человек в рамках расследования хищений на проекте. Вчера всем фигурантам было объявлено о подозрении.

Ранее суд арестовал на 60 суток с залогом в размере 3,6 млн грн директора ООО Агентство защиты информации Александра Кашубу, также арестован на два месяца с возможностью внесения 3,2 млн грн залога начальник управления капстроительства ГПСУ Александр Атаманюк. 11 августа арестован на 60 суток с альтернативой внесения залога в 8,5 млн грн экс-начальник первого отдела строительства ГПСУ Владимир Целко.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.