Януковичу дали нового бесплатного адвоката в деле о госизмене

Очередным государственным адвокатом для беглого экс-диктатора стал Максим Герасько

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом беглого экс-диктатора Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько. Об этом сообщает Укринформ.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказал Герасько.

29 июня Янукович отказался прибыть в суд на территории РФ для участия в режиме видеоконференции в заседании Оболонского райсуда Киева по делу по обвинению его в госизмене. Согласно зачитанному прокурорами обвинительному акт, экс-президент обвиняется в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

30 июня ГПУ сообщила о новом подозрении Януковичу и ряду бывших руководителей правоохранительных органов в препятствовании митингам, организации массового убийства и террористического акта.

6 июля Янукович отозвал своих адвокатов и заявил, что не хочет принимать участия в суде, "итог которого заранее определен".

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