Януковичу дали нового бесплатного адвоката в деле о госизмене
Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом беглого экс-диктатора Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько. Об этом сообщает Укринформ.
"Да, эта информация соответствует действительности", - сказал Герасько.
29 июня Янукович отказался прибыть в суд на территории РФ для участия в режиме видеоконференции в заседании Оболонского райсуда Киева по делу по обвинению его в госизмене. Согласно зачитанному прокурорами обвинительному акт, экс-президент обвиняется в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.
30 июня ГПУ сообщила о новом подозрении Януковичу и ряду бывших руководителей правоохранительных органов в препятствовании митингам, организации массового убийства и террористического акта.
6 июля Янукович отозвал своих адвокатов и заявил, что не хочет принимать участия в суде, "итог которого заранее определен".
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