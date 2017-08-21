В Минюсте опровергли информацию о премиях сотрудникам

"Премии" на самом деле являются вознаграждением, которое выплачивается из взысканного с должника исполнительного сбора, отметили в министерстве

В Минюсте заявляют, что выплаты сотрудникам министерства, названные в публикациях СМИ премиями, являются вознаграждением, которое выплачивается из взысканного с должника исполнительного сбора. Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

"Распространенная информация о выплате премий сотрудникам Минюста подана некорректно и является вырванной из контекста официального ответа", - сказано в сообщении.

В документе указан обоснованный согласно закону механизм начисления вознаграждения и законодательное обоснование его выплаты государственным исполнителям Министерства юстиции, пояснили в ведомстве.

"Выплаченная сумма в пользу государственного исполнителя не является премией, уплаченной из бюджета, а является вознаграждением, которое выплачивается из взысканного с должника исполнительного сбора, составляющего 10% суммы долга, фактически взысканной с должника. Выплата вознаграждения государственному исполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд государственного бюджета, который формируется из средств исполнительского сбора, взысканного государственными исполнителями с должников, и не требует дополнительных расходов Государственного бюджета Украины", - сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что практика назначения процента за успешное выполнение судебных решений является общеевропейской.

Ранее издание Слово и Дело, ссылаясь на информацию, полученную на официальный запрос от Минюста, сообщило, что за шесть месяцев 2017 года восемь чиновников Министерства юстиции Украины получили вознаграждений на более, чем 23 млн грн.

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