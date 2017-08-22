Глава Пентагона: Нужно продолжать давить на Россию по Минску

Министр обороны США заявил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и полного предоставления доступа ОБСЕ

Международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ ради принуждения ее к выполнению минских соглашений. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Укринформ.

"Как и во многих других регионах мира, я поддерживаю дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и Украиной и продолжать давить на Россию относительно минских обязательств", - сказал Маттис.

Он добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственному доступу в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.

Мэттис прибудет в Киев 24 августа, чтобы отметить День Независимости, подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов стратегическому партнерству с Украиной, а также дать некоторые советы по наращиванию потенциала своих сил.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.