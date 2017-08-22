Решение о выводе войск РФ из Донбасса уже принято - замминистра

Заместитель руководителя МинВОТ Юрий Грымчак считает, что сейчас идет обсуждение, на каких условиях и когда российские военные уйдут из Донбасса

Решение о выводе гибридной армии РФ из Донбасса уже принято. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, комментируя встречу в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они пойдут, на каких условиях и так далее ", - отметил Грымчак.

Он считает, что понять, то, что происходило на встрече можно будет, когда Волкер прилетит в Киев.

"Понять, что происходило на встрече, мы сможем, когда Волкер прилетит в Киев. Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, ранее президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо ", - добавил он.

21 августа встреча Волкера и Суркова в Минске продолжалась около трех часов.

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