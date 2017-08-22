Джемилев: Завод в Крыму получает сырье с материковой Украины

Основное сырье, которое потребляет завод Крымский титан, ильменит, поступает с материковой Украины, сказал лидер крымскотатарского народа

Предприятие Крымский титан, которое находится в Армянске на территории аннексированного Крыма и бенефициаром которого является бизнесмен Дмитрий Фирташ, получает электричество и сырье с материковой Украины. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщают Крым. Реалии.

"Мы получаем информацию о том, что какая-то часть электроэнергии поступает на завод Фирташа. На эту тему разговаривали с главой администрации (Херсонской области, - ред.). Почему так происходит? Есть разные объяснения. Одни говорят, что если не поставлять энное количество электроэнергии туда, то там может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что она не совсем обоснована, так как на заводе Фирташа есть свои энерговырабатывающие устройства, которых достаточно для того, чтобы предотвратить эту техногенную катастрофу. Получается, что электроэнергия используется в производственных целях для завода, который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию", - сказал он.

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Джемилев отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны.

По его словам, основное сырье, которое потребляет завод в крымском Армянске, ильменит, поступает с материковой Украины.

"По-моему, поступает из Житомирской области. Тоже будем разбираться, как получается так, что Житомир поставляет сырье на оккупированную территорию", - подчеркнул Джемилев.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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