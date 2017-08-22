В НАПК проверили декларации восьми членов Кабмина - все чисто

В Нацагентстве заявили, что не нашли оснований для привлечения членов правительства ни к уголовной, ни к административной ответственности

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полной проверки электронных деклараций восьми членов правительства за 2015-2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Проверке подверглись документы о доходах и имуществе следующих декларантов:

- Павел Климкин, министр иностранных дел Украины - за 2016 год

- Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины - за 2015 год

- Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины - за 2015 год

- Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины - за 2016 год

- Юрий Стець, министр информационной политики Украины - за 2016 год

- Александр Саенко, министр Кабинета Министров Украины - за 2015 год

- Игорь Жданов, министр молодежи и спорта Украины - 2015-2016 годы

- Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украины - 2015-2016 годы

В НАПК заявили, что оснований для привлечения перечисленных выше чиновников к ответственности нет. Таким основанием (по уголовной ответственности) является приобретение с 26 апреля 2015 года декларантом в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача ими таких активов любой другому лицу.

Ранее в Нацагентстве начали проверку деклараций судей различного уровней.

20 июля 2017 года сообщалось, что НАПК в ходе полной проверки э-деклараций девяти членов правительства за 2015 год не нашло в них нарушений.

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