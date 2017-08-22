К политзаключенному Сущенко пустили жену и дочь

У журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в России, в Лефортово состоялось свидание с женой и дочерью

К украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно удерживают в России, приехали жена и дочь. В Лефортово прошло свидание Сущенко с родными, сообщает адвокат журналиста Марк Фейгин в Twitter.

"Сегодня (21 августа, - ред.) у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в Лефортово на свидании побывали жена и дочь", - отметил Фейгин.



Анжелика Сущенко, Юлия Сущенко и консул Украины в РФ Геннадий Брескаленко (фото - twitter.com/FeyginMark)

В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Романа Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.