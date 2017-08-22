К политзаключенному Сущенко пустили жену и дочь
К украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно удерживают в России, приехали жена и дочь. В Лефортово прошло свидание Сущенко с родными, сообщает адвокат журналиста Марк Фейгин в Twitter.
"Сегодня (21 августа, - ред.) у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в Лефортово на свидании побывали жена и дочь", - отметил Фейгин.
Анжелика Сущенко, Юлия Сущенко и консул Украины в РФ Геннадий Брескаленко (фото - twitter.com/FeyginMark)
В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Романа Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.
13 июля 2017-го суд Москвы оставил Сущенко в заложниках России до 30 сентября. Тогда ему в Лефортово позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.
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