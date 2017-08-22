Прокуратура намерена допросить немецкую группу Scooter

Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов прокомментировал незаконное посещение немецкой группы Scooter оккупированного Крыма 3 августа 2017 года

Прокуратура АР Крым обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи относительно выступления группы Scooter в оккупированном Крыму. Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, сообщает Украинская правда.

"Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму", - сказал он.

По его словам, о выступлении группы известно только из СМИ. "Видели видео, наша работа обязывает нас проверять всю информацию", - отметил Мамедов.

Отвечая на вопрос, будут ли допрашивать участников группы, Мамедов сказал: "Допросы будут, конечно".

3 августа музыканты немецкой группы Scooter, вопреки предостережениям украинских властей, рейсом из Москвы прибыли во временно оккупированный Россией Крым.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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