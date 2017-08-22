Волкер: Война - вызов не только Украине, а и риск для всей Европы

Отсюда, из Вильнюса, до зоны боевых действий в Европе - пара часов самолетом, заявил в ходе визита в Литву спецпредставитель Госдепа США по Украине

Гибридная агрессия Российской Федерации является угрозой и вызовом не только для Украины, а и для всей Европы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, фрагменты пресс-конференции которого в Вильнюсе транслировал канал 112 Украина.

"Мы собрались здесь, когда на европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда это меньше двух часов самолетом. Такого здесь вообще не должно было произойти. А сейчас мы должны делать все, чтобы остановить страдания людей", - сказал он.

По словам представителя администрации президента США Дональда Трампа, в войне на востоке Украины "уже погибли более 10 тысяч человек и миллионы были вынуждены уехать из своих домов".

"Это вызов не только для Украины, это - риски для всей Европы", - подчеркнул он.

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Завтра, 23 августа, Волкер прибудет с визитом в Киев, где вместе встретится с руководством страны, а в День независимости вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом посетит военный парад на Крещатике.

Министр обороны США прибудет в Киев 24 августа, тем самым подчеркнув приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Украиной. Кроме него, Украину посетят также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.

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