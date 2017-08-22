Двигатели для КНДР: Украина инициирует заседание Совбеза ООН

Рабочая группа представила президенту выводы расследования по информации New York Times

Рабочая группа под председательством секретаря СНБО Александра Турчинова пришла к выводу, что Южный машиностроительный завод не поставлял в КНДР двигатели РД-250. Президент Петр Порошенко поручил инициировать обсуждение этого вопроса на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Порошенко принял доклад об итогах работы рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье The New York Times от 14 августа 2017 года.

"По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов рабочая группа констатирует - существующая система государственно-экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передачи таких товаров в страны, в отношении которых введены соответствующие санкции Совета безопасности ООН", - сказал Турчинов.

С подробными выводами рабочей группы можно ознакомиться на сайте СНБО.

Секретарь СНБО заявил, что публикация New York Times является спланированной провокацией в рамках российской агрессии против Украины. По его словам, "одной из задач таких провокаций является манипуляция общественным сознанием с целью маскировки Российской Федерацией собственного активного участия во многих деструктивных кампаниях".

"В этом контексте рабочая группа считает статью в издании The New York Times элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от вероятного участия Российской Федерации в реализации северокорейских ракетных программ. Рабочая группа единогласно пришла к аргументированным выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет в Северной Корее", - отметил секретарь СНБО.

"С учетом выводов комиссии, хочу поручить МИД подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН. Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии, проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - подчеркнул Порошенко.

14 августа 2017 года американское издание The New York Times со ссылкой на предположения Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе Южмаш и Государственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.

Порошенко поручил экспертам под председательством Секретаря СНБО проверить опубликованную в New York Times информацию.

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