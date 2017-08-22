Порошенко о двигателях для ракет КНДР: РФ тоже должна отчитаться

Рабочая группа под председательством секретаря СНБО пришла к выводу, что Южный машиностроительный завод не поставлял в КНДР двигатели РД-250

Президент Петр Порошенко ожидает, что аналогичное украинскому расследование касательно поставок товаров военного или двойного назначения в КНДР, которые могут использоваться в ракетной программе этой страной, проведут также другие страны, в первую очередь Россия. Об этом президент сказал во время обсуждения доклада рабочей группы, сообщает его пресс-служба.

"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии, проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, рабочая группа под председательством секретаря СНБО Александра Турчинова пришла к выводу, что Южный машиностроительный завод не поставлял в КНДР двигатели РД-250. Порошенко поручил инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совбеза ООН.

14 августа 2017 года американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе Южмаш и Государственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.

Порошенко поручил экспертам под председательством секретаря СНБО проверить опубликованную в New York Times информацию.

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