Турчинов: За ложью о поставках двигателей в КНДР стоит Кремль

В СНБО считают, что с помощью распространения ложной информации Россия хочет дискредитировать Украину как надежного и прогнозируемого партнера

Неправдивые слухи о том, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов, распространила среди представителей военно-дипломатического корпуса Россия. Об этом говорится в докладе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

"По информации нашей разведки, в начале июня 2017 года российская сторона в инициативном порядке распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, позиционный материал о том, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов", - говорится в документе.

В СНБО отметили, что РФ ведет системную, спланированную и откровенно провокационную информационную кампанию, направленную на дискредитацию Украины в глазах западных партнеров.

Для распространения информации провокационного характера РФ системно использует заранее наработанные связи с экспертным и журналистским корпусом разных стран. В данном случае нужную для российских спецслужб информацию озвучил в статье для The New York Times американский эксперт Майкл Эллеман, семья которого имеет очень тесные отношения с ключевыми представителями российских спецслужб.

"Эллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев предварительно настроенной РФ системы распространения провокационной информации", - говорится в заявлении.

С большой вероятностью попытки дискредитации Украины со стороны России будут продолжаться.

В СНБО напомнили, что агрессия России против Украины осуществляется в форме гибридной войны, во время которой РФ кроме ведения боевых действий мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера, в частности, в таких чувствительных для международного сообщества сферах, как военно-техническое сотрудничество.

"Рабочая группа считает статью в издании The New York Times от 14 августа 2017 элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", - заявил Турчинов.



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14 августа 2017 года американское издание The New York Times со ссылкой на предположения Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

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