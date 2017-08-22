Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН

По словам президента, данная инициатива необходима, несмотря на то, что у России есть право вето в Совбезе ООН

Президент Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев ООН в Донбасс на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года. Об этом он сообщил во время выступления в Северодонецке.

"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ, я буду с вами откровенен, продвигается очень тяжело. Все опирается в категорическое нежелание РФ установить мир в Донбассе. Или больше, категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, вода камень точит, поэтому идею о миротворцах я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН", - сказал Порошенко.

По его словам, данная инициатива необходима, несмотря на то, что у России есть право вето в Совбезе ООН. Если РФ воспользуется этим правом, то это "еще раз продемонстрирует, кто есть кто", отметил президент.

Напомним, сегодня вечером состоится телефонный разговор лидеров стран нормандского формата - Украины, России, Германии и Франции. Речь пойдет об усилении вооруженной миссии ОБСЕ, введении миротворцев ООН и объявлении режима прекращения огня.

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