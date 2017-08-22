Начальник полиции охраны Будник задержан по подозрению во взятке

Генерала третьего ранга подозревают в получении взятки в 96 тысяч гривен

Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией задержали во время получения взятки в размере 96 тысяч гривень начальника Департамента полиции охраны Украины генерала третьего ранга Сергея Будника. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.



"Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины генерала третьего ранга Будника, который через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тыс гривень ежемесячно за предоставление услуг по физической охране", - сказано в сообщении.



Также Луценко сообщил, что с июня этого он уже успел получить более 170 тысяч гривень.

Фото: www.facebook.com/LlutsenkoYuri



После окончания в 1992 году юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченка с 1994 по 2002 год Будник занимал должности старшого оперуполномоченного, начальника отдела, заместителя начальника Управления правового обеспечения Главного штаба МВД Украины.



С 2002 года был откомандирован в Администрацию Президента Украины Леонида Кучмы. В 2008-2010 годах работал заместителем начальника Департамента ГАИ. В 2010-2014 годах был начальником Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины. С апреля 2014 пребывал на посту первого заместителя начальника Дерпартамента ГАИ.



С октября 2014 года работал и. о. начальника Департамента Государственной службы охраны. На данный момент занимает должность начальника Департамента полиции охраны.

Ровно три года назад, 21 августа 2014, был награжден орденом "За заслуги" 2 степени и орденом "За заслуги" 3 степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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