Учения Запад-2017: Беларусь пригласила наблюдателей из Украины

Минобороны Беларуси, "опираясь на практику добрососедства и взаимности" пригласило на учения Запад-2017 наблюдателей из Украины и еще шести стран

Министерство обороны Беларуси пригласило на учения Запад-2017 международных наблюдателей из семи стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

Проведение учения будут освещать представители средств массовой информации из десятков стран мира.

22 августа секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.

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