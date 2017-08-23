Манафорт мог получить в Украине и РФ до $100 млн - Miami Herald

Часть аналитиков считает, что ФБР собирает информацию по политтехнологу, чтобы склонить его к сотрудничеству в расследовании "более обширного дела"

Экс-политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его консалтинговые фирмы за десятилетие могли получить от пророссийских украинских и российских клиентов $80-100 млн. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в ФБР пишет Miami Herald.

"Место Пола Манафорта в прицеле расследования Роберта Мюллера кремлевских попыток вмешаться в президентские выборы США, похоже, становится все более неуютным. Пристальное внимание Мюллера к запутанной финансовой картине Манафорта имеет целью расследовать, уходил ли тот от налогов и был ли замешан в схемах по отмыванию денег. Охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов является важным этапом расследования", - пишет издание.

Бывший федеральный прокурор Дженнифер Роджерс утверждает, что в том случае, если подозрения расследователей подтвердятся, Манафорту может грозить "большие штрафы и значительный тюремный срок".

В то же время бывший прокурор Минюста США Барак Коэн предполагает, что ФБР может собирать финансовый компромат на политтехнолога, чтобы позднее склонить его к сотрудничеству в расследовании "более обширного дела".

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