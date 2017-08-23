Манафорт мог получить в Украине и РФ до $100 млн - Miami Herald
Экс-политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его консалтинговые фирмы за десятилетие могли получить от пророссийских украинских и российских клиентов $80-100 млн. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в ФБР пишет Miami Herald.
"Место Пола Манафорта в прицеле расследования Роберта Мюллера кремлевских попыток вмешаться в президентские выборы США, похоже, становится все более неуютным. Пристальное внимание Мюллера к запутанной финансовой картине Манафорта имеет целью расследовать, уходил ли тот от налогов и был ли замешан в схемах по отмыванию денег. Охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов является важным этапом расследования", - пишет издание.
Бывший федеральный прокурор Дженнифер Роджерс утверждает, что в том случае, если подозрения расследователей подтвердятся, Манафорту может грозить "большие штрафы и значительный тюремный срок".
В то же время бывший прокурор Минюста США Барак Коэн предполагает, что ФБР может собирать финансовый компромат на политтехнолога, чтобы позднее склонить его к сотрудничеству в расследовании "более обширного дела".
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Пол Манафорт входил в предвыборный штаб ныне президента США Дональда Трампа. Он отрицает получение $12,7 млн из "черной кассы" партии Януковича. НАБУ подтвердило, что имя Манафорта 22 раза фигурирует в списках амбарной книги ПР. В интервью ЛІГА.net старший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув заявил, что Трамп вынудил Манафорта уйти с должности руководителя его штаба в связи с этим скандалом.
Манафорт отрицает причастность ко взлому сервера штаба Демпартии, а также связи с российским правительством. СМИ сообщили, что он якобы продвигал в США интересы президента РФ Владимира Путина, работая на российского миллиардера Олега Дерипаску. Олигарх заявил, что готов участвовать в слушаниях Конгресса США относительно его контактов с Манафортом, а последний предложил дать показания перед Конгрессом о связях с Россией.
Минфин США получил данные об офшорных счетах Манафорта, которые были собраны в рамках антикоррупционной проверки его работы в восточной Европе.
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