Президент и главы церквей приняли участие в "Молитве за Украину"

В Софийском соборе состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня независимости

В Софийском соборе состоялось праздничное мероприятие "Молитва за Украину", в котором приняли участие президент Петр Порошенко с семьей, члены правительства и главы религиозных общин. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На мероприятии выступили предстоятель УПЦ КП Филарет, предстоятель УПЦ МП Онуфрий, верховный архиепископ Киево-Галицкий УГКЦ Святослав Шевчук, епископ, ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед и старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец.

По окончании выступлений хор исполнил духовный гимн "Боже Единый, Великий, нам Украину храни".

В торжественном молебне также приняли участие глава Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава КГГА Виталий Кличко.

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