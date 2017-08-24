Порошенко наградил двух Героев Украины
В ходе торжественных мероприятий по случаю Дня независимости президент Петр Порошенко наградил двух военнослужащих орденом Золотая звезда.
"Указами президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда лейтенанту Тарасюку Василию Александровичу", - сказал глава Администрации президента Игорь Райнин.
Также звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда присвоено капитану Лоскоту Евгению Александровичу посмертно.
"24-летний лейтенант Василий Тарасюк, мужественный защитник Авдеевской промзоны - одной из самых горячих точек на линии соприкосновения. И капитан Евгений Лоскот, который в четырнадцатом году остановил движение колонны российских войск в сторону Счастья. Попав в окружение, последней гранатой подорвал себя, воскликнув при этом "Слава Украине!", - сказал президент.
Напомним, в Киеве по случаю Дня независимости проходит военный парад.
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