Мэттис об оружии Украине: Буду рекомендовать США конкретные вещи

Министр обороны США сказал, что будет обсуждать этот вопрос с руководством страны после своего возвращения домой

Глава Пентагона Джеймс Мэттис после возвращения в США намерен рекомендовать "конкретные вещи" американскому руководству относительно предоставления Украине летального вооружения. Об этом он сказал в ходе брифинга в Киеве.

"Если говорить об оборонно-летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", - сказал Мэттис.

Ранее Петр Порошенко высказал удовлетворение обсуждением с Мэттисом предоставления Украине летального вооружения. Вместе с тем, президент подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.

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