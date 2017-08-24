ВСУ впервые примут участие в учениях Вышеградской четверки

Подразделения ВСУ впервые примут участие в военных учениях Польши, Чехии, Словакии и Венгрии

Подразделения Вооруженных Сил Украины впервые примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Об этом договорились во время встречи президент Петр Порошенко и министр обороны Польши Антони Мацеревич, передает пресс-служба украинского президента.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО и участие ВСУ в многонациональных учениях.

Ранее сегодня глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.

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