Штайнмайер: Германию волнует судьба Украины и украинцев
Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, поздравляя президента Петра Порошенко с Днем Независимости Украины, передает пресс-служба главы украинского государства.
"Германия и дальше, в меру сил, будет поддерживать Украину и вместе со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и процветании на основе свободы и самостоятельности", - говорится в поздравлении Штайнмайера.
Ранее сегодня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в поздравлении Украины с Днем Независимости заявил, что США по-прежнему поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию Украины и ценят упорство перед лицом российской агрессии.
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