Волкер: Конфликт в Донбассе можно решить за несколько месяцев

Спецпредставитель США рассказал об итогах переговоров с советником президента РФ Сурковым

Спецпредставитель США Курт Волкер считает, что, в случае готовности России решать проблему войны в Донбассе, закончить военные действия можно через несколько месяцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу Дождь, сообщая о результатах переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"У нас были некоторые разногласия. Все было честно и открыто. Мы пришли к единому мнению о том, что статус-кво не принесет ничего хорошего никому. Это плохо и для России, и для Украины, и для жителей Донбасса. Нам нужно найти выход из этой ситуации. Это превращается в трагедию для людей", - сказал Волкер.

Он также заявил, что сомневается в способности минских соглашений разрешить конфликт в Донбассе.

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"На данный момент минский процесс не решает эту проблему. Безусловно, он необходим и это очень важно. В конце концов, мы сможем этим воспользоваться. Но сейчас нам нужно повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию. Сейчас она не может этого сделать", - заявил спецпредставитель, отметив, что именно присутствие на востоке Украины войск и техники РФ создает конфликт, а большинство нарушений режима прекращения огня фиксируется с российской стороны.

Что касается отношения США к войне в Украине, Волкер подчеркнул, что разницы между Донбассом и Крымом для Соединенных Штатов нет - в обоих случаях это оккупация.

"В обоих случаях это незаконная агрессия, оккупация. В случае с Крымом Россия объявила об аннексии, которую мы не признаём и не признаем никогда. Это одинаково ужасные ситуации", - сказал он.

23 августа во время визита в Вильнюс Волкер заявил, что "цель США - восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет".

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