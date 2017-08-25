CNN показали видео задержания в Украине северокорейских шпионов
Телеканал CNN опубликовал видео задержания СБУ двоих шпионов Северной Кореи в Украине в 2011 году.
Украинские власти тогда заявили, что шпионы КНДР хотели заполучить сверхсекретные ракетные технологии.
На видео зафиксировано, как двое мужчин фотографируют документы с якобы секретной информацией. Однако, как отмечается, эти документы поддельные. Затем камера показывает, как сотрудники спецслужбы, лица которых скрыты, задерживают мужчин азиатской внешности.
Позже они были приговорены к восьми годам заключения.
Об этом случае вспомнили недавно в связи со скандалом вокруг ядерной программы Северной Кореи и обвинениями в адрес Украины в причастности к поставкам ракетных двигателей в КНДР.
Как сообщалось, северокорейцев взяли на горячем в одном из гаражей Днепра во время фотографирования кандидатских и докторских диссертаций под грифом секретно. Отягчающим обстоятельством было то, что с помощью полученной информации КНДР могла получить доступ к разработкам украинских ракетчиков, а главной целью северокорейцев были технологии, способные увеличить дальность ракет КНДР вплоть до досягаемости территории США.
Об инциденте затем сообщили Совбезу ООН эксперты по северокорейской ядерной программе в специальном докладе.
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