CNN показали видео задержания в Украине северокорейских шпионов

Шпионы были арестованы в 2011 году по обвинению в попытке украсть секретные ракетные технологии

Телеканал CNN опубликовал видео задержания СБУ двоих шпионов Северной Кореи в Украине в 2011 году.

Украинские власти тогда заявили, что шпионы КНДР хотели заполучить сверхсекретные ракетные технологии.

На видео зафиксировано, как двое мужчин фотографируют документы с якобы секретной информацией. Однако, как отмечается, эти документы поддельные. Затем камера показывает, как сотрудники спецслужбы, лица которых скрыты, задерживают мужчин азиатской внешности.

Позже они были приговорены к восьми годам заключения.

Об этом случае вспомнили недавно в связи со скандалом вокруг ядерной программы Северной Кореи и обвинениями в адрес Украины в причастности к поставкам ракетных двигателей в КНДР.

Как сообщалось, северокорейцев взяли на горячем в одном из гаражей Днепра во время фотографирования кандидатских и докторских диссертаций под грифом секретно. Отягчающим обстоятельством было то, что с помощью полученной информации КНДР могла получить доступ к разработкам украинских ракетчиков, а главной целью северокорейцев были технологии, способные увеличить дальность ракет КНДР вплоть до досягаемости территории США.

Об инциденте затем сообщили Совбезу ООН эксперты по северокорейской ядерной программе в специальном докладе.

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