КНДР не могла похитить у Украины ракетные технологии - СБУ

В СБУ заявили, что само существование ролика о задержании двух северокорейских шпионов доказывает, что секретные технологии КНДР у Украины не похищала

В Службе безопасности Украины заявляют, что распространенное телеканалом CNN видео о задержании шпионов Северной Кореи, пытавшихся украсть украинские ракетные технологии, свидетельствует о том, что такая секретная информация похищена не была. Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Радио Свобода.

"Мы вместе создавали этот ролик. Мы трем или четырем украинским телеканалам передали это видео, я не знаю, почему использовали только CNN...Это открытая информация, был суд, было решение", - сказала также она.

Как сообщалось ранее сегодня, телеканал CNN опубликовал видео задержания СБУ двоих шпионов Северной Кореи в Украине в 2011 году. Украинские власти тогда заявили, что шпионы КНДР хотели заполучить сверхсекретные ракетные технологии.

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