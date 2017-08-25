Взрыв на Грушевского: Порошенко наградил медалью нацгвардейца

Президент наградил военнослужащего Нацгвардии, оказавшего помощь женщине, пострадавшей 24 августа в результате взрыва на улице Грушевского

Президент Петр Порошенко наградил медалью За спасенную жизнь военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на улице Грушевского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я вчера был удивлен вашими профессиональными действиями во время преступления, которое негодяи, преступники совершили против семьи Героя Украины. Вы не растерялись, взяли ситуацию под контроль и оказали первую необходимую помощь. И по моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин, - сказал Порошенко.

Добровольский, в свою очередь, рассказал президенту о подробностях первых минут после инцидента в центре столицы. Он вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв.

"Проезжая Кабинет министров мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метров на 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали", - сказал он.

Капитан Добровольская остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом Никоновым подбежал к пострадавшим и оказал им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены 7 военнослужащих для окружения места происшествия и недопущения к ней посторонних лиц, также была вызвана карета скорой медицинской помощи и наряд патрульной полиции.

Ранее сегодня сообщалось, что раненые в результате взрыва светошумовой гранаты на улице Грушевского в Киеве - это жена и теща Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева. Ранен был также его друг, офицер 79-й бригады. Все они приехали в Киев на празднование Дня Независимости.

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