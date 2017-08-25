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Взрыв на Грушевского: Порошенко наградил медалью нацгвардейца

25.08.2017 16:13
Президент наградил военнослужащего Нацгвардии, оказавшего помощь женщине, пострадавшей 24 августа в результате взрыва на улице Грушевского
Взрыв на Грушевского: Порошенко наградил медалью нацгвардейца
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко наградил медалью За спасенную жизнь военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на улице Грушевского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я вчера был удивлен вашими профессиональными действиями во время преступления, которое негодяи, преступники совершили против семьи Героя Украины. Вы не растерялись, взяли ситуацию под контроль и оказали первую необходимую помощь. И по моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин, - сказал Порошенко.

Добровольский, в свою очередь, рассказал президенту о подробностях первых минут после инцидента в центре столицы. Он вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв.

"Проезжая Кабинет министров мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метров на 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали", - сказал он.

Капитан Добровольская остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом Никоновым подбежал к пострадавшим и оказал им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены 7 военнослужащих для окружения места происшествия и недопущения к ней посторонних лиц, также была вызвана карета скорой медицинской помощи и наряд патрульной полиции.

Ранее сегодня сообщалось, что раненые в результате взрыва светошумовой гранаты на улице Грушевского в Киеве - это жена и теща Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева. Ранен был также его друг, офицер 79-й бригады. Все они приехали в Киев на празднование Дня Независимости.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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