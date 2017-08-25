Шансы получить оружие от США реальны - бывший замгенсека НАТО
Тупик, в который зашел минский процесс, побуждает США к поиску новых путей защиты суверенитета Украины. Об этом сообщил бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в интервью Deutsche Welle.
Вершбоу отметил, что сейчас усиливаются дискуссии о расширении военной помощи Украине. "Министр обороны США Мэттис указал, что предоставление дополнительной помощи, включая оборонительное летальное вооружение, активно обдумывают в Вашингтоне. Как друг Украины, я надеюсь, что США снимут запрет президента Обамы для того, чтобы предоставить Украине средства для самообороны. Это стало бы поддержкой Волкеру в его попытках добиться урегулирования путем переговоров, если россияне осознают, что не смогут безнаказанно сохранять статус-кво, включая их ежедневные атаки на украинские силы", - отметил Вершбоу.
Он убежден, что шансы Украины получить оружие от США вполне реальны и частично зависят от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в рамках минского процесса.
"Это оружие (летальное - ред.) не предназначено для получения Украиной военной победы. Это создание равных условий для улучшения шансов на решение во время переговоров в соответствии с минскими соглашениями”, - подчеркнул Вершбоу.
Вчера глава Пентагона сказал в Киеве, что после возвращения в США намерен рекомендовать "конкретные вещи" американскому руководству относительно предоставления Украине летального вооружения.
До этого президент Петр Порошенко высказал удовлетворение обсуждением с Мэттисом предоставления Украине летального вооружения. Вместе с тем, президент подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.
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