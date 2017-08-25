Один из "налоговиков Клименко" умер от сердечного приступа
25.08.2017 22:47
От сердечного приступа скончался экс-глава налоговой инспекции в Подольском районе Киева Алексей Ярошенко
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Один из фигурантов дела "налоговиков Клименко", экс-глава налоговой инспекции в Подольском районе Киева, Алексей Ярошенко умер от сердечного приступа. Об этом сообщил его адвокат Юрий Иващенко на своей странице в Facebook.
"Его довели до сердечного приступа. Всего 41 год. В деле нет перспективы, поскольку нет доказательств. Поэтому в ход идет самая грязь, которая может быть", - заявил он.
Адвокат утверждает, что на Ярошенко жестко давили сотрудники военной прокуратуры.
24 мая военная прокуратура провела масштабную спецоперацию по задержанию бывших сотрудников налоговых ведомств при министре доходов и сборов Александре Клименко.
Уже на следующий день некоторые из задержанных вышли на свободу.
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