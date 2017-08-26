Марчук рассказал о препятствиях на пути миротворцев ООН в Украину

О том, какие существуют нюансы введения на территорию Украины миротворческой миссии ООН, рассказал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу и глава Международного секретариата по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО Евгений Марчук. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Марчук сразу отметил, что приглашение иностранных военных в компетенции Верховной Рады, которая должна аргументировать свое предложение ООН.



"Если мы в предложении укажем агрессию России, то это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать", - раскрыл он один из нюансов.



Следующим камнем преткновения Марчук называет необходимое согласие сторон, а поскольку террористов в Донбассе мы не признаем стороной конфликта, то необходима подпись истинного агрессора.



"Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ Владимир Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет", - говорит он.



Также он предполагает, что даже в случае предварительной договоренности с Россией о полном выводе из Донбасса "регулярных, но безшевронных войск", там останутся только два армейских корпуса ОРДЛО, что в свою очередь снова актуализирует вопрос о признании боевиков стороной.



"Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют", - уточняет он, напоминая, что в любом случае голосование в Совбезе Россия скорее всего заблокирует.



По словам эксперта, даже в случае поддержки решения об отправке миротворцев в Украину возникнет вопрос о количестве военных и участке их работы, поскольку на то, чтобы занять всю контактную линию (426 км) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км 700 м) нужно немало ресурсов.



"Если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить ее контингент в состав миссии, но и ввести своего представителя в состав командования миссии. Если Россия не сторона конфликта, а это скорее всего будет условием России на эту миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании миссии нет", - говорит Марчук.



Еще одной важной проблемой на пути к участию миротворцев в разрешении конфликта в Украине Марчук считает необходимость обеспечения нормальной деятельности миссии на территории страны, которая приглашала, а с отсутствием контроля за частью территорий это осуществить сложно.



Читайте также: Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.