Режим Путина продолжает отбеливать Сталина - Эндрю Шир
Россия манипулирует историческими фактами, чтобы прикрыть преступления советского периода и пытается очернить с помощью пропаганды память о тех, кто боролся против советской оккупации. Об этом заявил глава парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир, передает Укринформ.
"Российская власть манипулирует историей, распространяя пропаганду и дезинформацию, чтобы оклеветать тех, кто противостоял советским притеснениям, когда их государства пребывали под жестокой сталинской оккупацией", - сказал Шир.
Депутат считает, что "тоталитарный импульс" прослеживается в современных событиях.
"Незаконная оккупация Россией Крыма и военная агрессия против Украины вернули войну в эти регионы Европы. Режим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина и "обелением" от зверств, совершенных советскими секретными службами против невинных людей в России, бывшем СССР и остальной части Европы", - отметил парламентарий.
Шир напомнил, что гордится канадской поддержкой Украины, которая противостоит российской агрессии.
"Канада стояла рядом с Украиной и нашими союзниками по НАТО в регионе с целью противостояния ужасающим действиям режима Путина, и канадцы справедливо гордятся этим", - резюмировал он.
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