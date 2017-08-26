Пристайко: Германия и Франции не были на параде из осторожности

По мнению главы миссии Украины при НАТО, войск Германии и Франции не было на параде в Киеве из-за "осторожной позиции в переговорах" по Украине

Отсутствие немецких и французских войск на параде ко Дню Независимости Украины свидетельствует о слишком осторожной позиции этих стран в переговорном процессе по украинской ситуации. Об этом заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

"Франция и Германия, которые все эти годы серьезно пытаются найти путь (прекращения российской агрессии против Украины - ред.), учитывали это в своих расчетах - приезжать в этот раз или нет. Я считаю, это слишком осторожна позиция", - сказал он.

В то же время, отметил Пристайко, некоторые страны, такие как США, Канада и европейские страны, считают, что нужно продемонстрировать поддержку украинской независимости и суверенитета.

Он также сказал, что военных из стран НАТО пригласили с целью продемонстрировать украинцам, кто является партнерами Украины.

"Несколько лет назад, когда был парад в России, туда были приглашены, кто мог приехать. Тогда даже Северная Корея отказалась. Тогда были китайцы и пара стран из Средней Азии. Мы так же приглашаем наших партнеров. И наши партнеры, в отличие от России, очевидны. Мы хотели, чтобы народ видел, кто стоит рядом с Украиной", - подчеркнул глава миссии Украины при НАТО.

24 августа в Киеве в параде участвовали около 10 подразделений из Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США, а также знаменные группы Латвии, Румынии, Эстонии.

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