Охраннику Дыминского тоже могут предъявить обвинения - Геращенко

Советник главы МВД считает, что охранника львовского бизнесмена Петра Дыминского могут обвинить в сокрытии преступления

Охраннику львовского бизнесмена Петра Дыминского, который утверждал, что именно он был за рулем в момент смертельного ДТП, могут быть предъявлены обвинения в сокрытии преступления. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко телеканалу 112 Украина.

"43-летний охранник приехал позже на место аварии и фактически является злоумышленником, поскольку он содействует сокрытию преступления. Думаю, ему будут предъявлены обвинения в сокрытии преступления", - сказал Геращенко.

Кроме того, по словам депутата, аналогичные обвинения могут быть предъявлены еще трем охранникам Дыминского, которые находились в джипе, сопровождавшем Mercedes. Они "прекрасно знают, кто на самом деле был за рулем автомобиля "Мерседес", подчеркнул Геращенко.

Он сообщил также, что на сегодняшний день Дыминский не сотрудничает со следствием, и он до сих пор не вернулся в Украину.

18 августа автомобиль Дыминского попал в ДТП, в котором погибла молодая женщина.

22 августа стало известно, что бизнесмен покинул Украину. На следующий день Геращенко сообщил, что Дыминский не пришел на допрос.

23 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского Андрей Борщ, который взял на себя ответственность за смертельное ДТП, на самом деле не был в момент аварии за рулем автомобиля.