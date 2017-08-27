Дело Хизб ут-Тахрир: украинец в письме к ООН призвал давить на РФ
Осужденный в России по сфабрикованному делу Хизб ут-Тахрир крымский татарин Руслан Зейтуллаев обратился в открытом письме к Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом продолжить давление на Москву, чтобы добиться освобождения всех украинских политзаключенных, а также соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа. Письмо украинца обнародовано в Twitter постоянного представительства ООН в Украине.
"Незаконно осужденный в России гражданин Украины Р.Зейтуллаев призвал ООН продолжать давление на РФ с целью освобождения украинских политзаключенных", - сказано в сообщении.
В своем письме он также сообщает, что начинает очередную бессрочную голодовку. Сейчас он находится в СИЗО в российском Ростове.
Зейтуллаева, похищенного российскими спецслужбами во временно оккупированном Крыму за неделю до конца 2015 года, оккупанты назначили лидером ячейки Хизб ут-Тахрир, "приговорив" военным судом к семи годам колонии. Верховный суд РФ, однако, посчитал наказание недостаточным и отправил сфабрикованное производство на пересмотр в суд Ростова. Впоследствии его приговорили к 17-годам лишения свободы.
4 апреля 2017 года Зейтуллаев, находясь в СИЗО в Ростове, объявил бессрочную голодовку с требованием прекращения репрессий против крымских татар и закрытия сфабрикованных против них уголовных дел.
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