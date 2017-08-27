Дело Хизб ут-Тахрир: украинец в письме к ООН призвал давить на РФ

Руслан Зейтуллаев также сообщает, что начал очередную бессрочную голодовку

Осужденный в России по сфабрикованному делу Хизб ут-Тахрир крымский татарин Руслан Зейтуллаев обратился в открытом письме к Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом продолжить давление на Москву, чтобы добиться освобождения всех украинских политзаключенных, а также соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа. Письмо украинца обнародовано в Twitter постоянного представительства ООН в Украине.

"Незаконно осужденный в России гражданин Украины Р.Зейтуллаев призвал ООН продолжать давление на РФ с целью освобождения украинских политзаключенных", - сказано в сообщении.

В своем письме он также сообщает, что начинает очередную бессрочную голодовку. Сейчас он находится в СИЗО в российском Ростове.