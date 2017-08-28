Адвокат Януковича: Заявления Кобзона - это фейк

Сердюк отрицает, что его подзащитный живет в Московской области

Информация, распространенная Иосифом Кобзоном о месте жительства беглого экс-президента Виктора Януковича в Московской области, не соответствует действительности. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала 112.

"Адрес не соответствует действительности. Адрес, что полностью совпадает с его местом жительства - Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81, поэтому вся информация, которая распространялась в последнее время не соответствует действительности. И адрес (в Ростове-на-Дону - ред.) подтвержден, туда ездили много раз журналисты, предоставлены все документы", - сказал он.

Распространенную Кобзоном информацию Сердюк назвал фейком.

25 августа Кобзон заявил, что Янукович живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области, "забор к забору" с ним.

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