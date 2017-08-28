Украина открыла консульство в Иракском Курдистане

Открытие украинского диппредставительства в Эрбиле приветствовали в курдском региональном правительстве

В иракском городе Эрбиль, столице региона Иракский Курдистан, открылось почетное консульство Украины. Об этом в своем Twitter сообщил глава департамента иностранных дел курдского регионального правительства Фалах Мустафа.

"Я сердечно приветствую открытие почетных консульств Украины и Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал он.

Иракский Курдистан - курдское государственное образование в составе Ирака, которое, согласно действующей конституции страны, имеет статус широкой автономии.

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В июле 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Ирака не допустить проведения местными курдами референдума о независимости, запланированного на 25 сентября этого года.

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