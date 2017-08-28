Декларация Порошенко: НАПК опубликовало результаты проверки

Национальное агентство по предупреждению коррупции рапортовало о проверке задекларированных сведений главы государства за 2015 и 2016 годы

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Петра Порошенко за 2015 и 2016 года и не обнаружило нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НАПК установило, что Порошенко сдержал требования закона о предотвращении коррупции.

По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях 2015 и 2016 годы.

"Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения", - отметили в пресс-службе.

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При осуществлении полной проверки деклараций НАПК использовало информацию, полученную из автоматизированной информационной системы департамента Госавтоинспекции, судового реестра и судебной книги, реестра прав на недвижимое имущество и реестра ипотеки.

Также была использована информация реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, реестра гражданских воздушных судов, земельного кадастра, реестра юрлиц, физлиц предпринимателей и общественных формирований, реестра физлиц-плательщиков налогов, а также реестра патентов на изобретения.

"Отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в Киеве относительно сведений о суммах, выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также департамент превентивной деятельности Национальной полиции", - подчеркнули в пресс-службе.

За 2016 год Порошенко получил доход в размере 12 млн 295 тыс 570 грн.

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