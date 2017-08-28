Инцидент с картой без Крыма и Донбасса расследуют как сепаратизм

Расследование проводят прокуратура и Служба безопасности

Скандальная карта на сцене в Броварах (фото - facebook.com/tania.horstka)

По факту размещения в Броварах Киевской области накануне Дня независимости карты Украины без Донецкой и Луганской областей и АР Крым открыто уголовное производство по статье "сепаратизм". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) проводится Броварской местной прокуратурой.

В соответствии со ст. 216 УПК, территориальная подследственность расследования определена за Главным управлением СБУ в Киеве и области, отметили в ГПУ.

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23 августа 2017 года сообщалось, что в Броварах из-за баннера с картой Украины без Крыма и Донбасса на сцене, сооруженной для проведения мероприятий по случаю Дня независимости, уволили чиновницу горсовета.

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