Закон о реинтеграции Донбасса на 99% готов для внесения в Раду

Украина проконсультировалась со странами нормандской четверки и США по возврату и восстановлению ОРДЛО

Законопроект по возврату и восстановлению Донбасса на 99,9% готов ко внесению в Верховную Раду Украины (ВРУ). Консультации со странами нормандской четверки и США завершились. Об этом заявила в эфире 5 канала представитель президента Украины Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко.

"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направления государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - сказала Луценко.



Также она сообщила, что проект закона уже рассмотрен всеми профильными инстанциями.



"Состоялись даже консультации с нашими партнерами в нормандском формате. К консультациям по поводу этого закона были привлечены и США, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - добавила она.



"Он (законопроект - ред.) является полноценным. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании Президента к Верховной Раде", - резюмировала она.