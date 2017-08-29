Порошенко с начала года лишил гражданства 28 человек
С начала года 28 человек лишены украинского гражданства распоряжением президента Петра Порошенко. Об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко в интервью 5 каналу.
По ее словам, причина - внесение недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.
"Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28 лиц. Ко всем президент подошел одинаково. Не было никакой разницы", - отметила она.
По ее словам, что у Порошенко нет времени думать об экс-главе Одесской областной госадминистрации Михаиле Саакашвили.
"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили, - ред.) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", - подчеркнула Луценко.
Относительно возможного возвращения Саакашвили в Украину Луценко сказала, что в этом случае должны сработать законы Украины и Госпогранслужба.
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Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 10 сентября 2017 года.
В Госпогранслужбе сообщили, что паспорт гражданина Украины, который внесен в реестр недействительных, на границе должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу.
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