Порошенко с начала года лишил гражданства 28 человек

Причина прекращения украинского гражданства - внесение недостоверных данных в анкеты, отметила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко

С начала года 28 человек лишены украинского гражданства распоряжением президента Петра Порошенко. Об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко в интервью 5 каналу.

По ее словам, причина - внесение недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.

"Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28 лиц. Ко всем президент подошел одинаково. Не было никакой разницы", - отметила она.

По ее словам, что у Порошенко нет времени думать об экс-главе Одесской областной госадминистрации Михаиле Саакашвили.

"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили, - ред.) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", - подчеркнула Луценко.

Относительно возможного возвращения Саакашвили в Украину Луценко сказала, что в этом случае должны сработать законы Украины и Госпогранслужба.

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Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 10 сентября 2017 года.

В Госпогранслужбе сообщили, что паспорт гражданина Украины, который внесен в реестр недействительных, на границе должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу.

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